KSA Munckzwalm Ruddervoorde viert 60ste verjaardag met feestweekend Siebe De Voogt

06 september 2019

16u03 0 Oostkamp KSA Munckzwalm Ruddervoorde bestaat dit jaar 60 jaar. Dat jubileum verdient een feest en dus organiseert de jeugdbeweging op 13, 14 en 15 september een groots verjaardagsweekend. Op het programma staan onder meer een barbecue, fuif en gocartrace.

Het feestweekend gaat op vrijdagavond om 18 uur van start aan Dominiek Savio met een barbecue à volonté. Na het eten staat een afterparty gepland met een dj. Op zaterdag vindt de jaarlijkse KSA-fuif plaats in een tent op de domeinen van de Scouts Ruddervoorde. Het feestje lokt elk jaar veel volk, maar wordt tijdens het jubileumjaar grootser dan ooit. Op zondag wordt het verjaardagsweekend afgesloten met een heuse gocartrace door het centrum van Ruddervoorde. Om 14 uur wordt een wedstrijd voor kinderen gereden. Om 15.30 uur is het de beurt aan de volwassenen. Naast de drie evenementen kan je ook het hele weekend terecht in de ‘60 uur bar’. Vanaf vrijdag om 12 uur houden de KSA-leden 60 uur lang een themabar open in de tent op het domein Dominiek Savio.