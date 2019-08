Kruispunt Stuivenbergstraat/Dolagestraat/Everaertstraat afgesloten door werken bij fietserstunnel Siebe De Voogt

23 augustus 2019

15u39 3 Oostkamp Het kruispunt van de Stuivenbergstraat, Dolagestraat en Everaertstraat in Oostkamp zal woensdag en donderdag afgesloten zijn voor het verkeer. Reden zijn werken die worden uitgevoerd bij de fietserstunnel onder het spoor.

De aannemer gaat volgende week van start met het wegnemen van de damplanken rond de bouwkuip van de fietserstunnel. Die werd enkele maanden geleden volledig vernieuwd. Om de planken weg te nemen, moet een kabelkraan op de rijbaan worden geplaatst. Het verkeer moet tijdens de werkuren een omleiding volgen. De Everaertstraat en Stationsstraat aan de kant van het station zijn te bereiken via de Moerbrugsestraat en Stationsstraat. De Dolagestraat is bereikbaar via de Erkegemstraat. Bestuurders die in het stuk Stuivenbergstraat tussen de Erkegemstraat en Dolagestraat moeten zijn, moeten via de Erkegemstraat rijden.