Kristof Van Hoye is nieuwe voorzitter van Open VLD Oostkamp Siebe De Voogt

21 november 2019

16u47 0 Oostkamp De Oostkampse Open VLD heeft haar nieuw bestuur bekend gemaakt. Kristof Van Hoye is de nieuwe voorzitter van de lokale afdeling.

De liberalen verloren tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Oostkamp hun enige zetel. Met het nieuw bestuur hopen ze zo snel mogelijk weer een grotere rol te spelen in de lokale politiek. “Tijdens de campagne voelden we dat de Oostkampenaar meer gehoord en betrokken wil zijn bij beslissingen inzake onze mooie gemeente”, zegt de kersverse voorzitter Kristof Van Hoye. “Onze open visie, constructieve houding en fierheid over de gemeente werden erg gesmaakt. Dit heeft ons de kracht gegeven om verder aan de weg te timmeren. We moeten werken aan onze naambekendheid en onze partij doen groeien, zodat we tegen 2024 potten kunnen breken.” Naast Van Hoye werd oud-voorzitter Filip Beernaert aangesteld als ondervoorzitter. Zijn zoon Alexis is voortaan penningmeester en nieuwkomer Annie Hintjens secretaris.