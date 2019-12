Krantenwinkel Huis Defauw sluit na bijna 50 jaar de deuren: “Ik zie mijn klanten graag en zal ze missen” Siebe De Voogt

30 december 2019

17u52 0 Oostkamp De oudste krantenwinkel van Oostkamp houdt op 1 januari op met bestaan. Bijna een halve eeuw lang was Huis Defauw in de Stationsstraat de vaste stek van veel Oostkampenaars om hun dagelijkse krant te halen. Annemie Defauw en haar man Filip Beernaert ontvingen hen al die jaren met een gezellige babbel. “Ik zie mijn klanten graag en zal hen het meest van al missen”, vertelt de vrouw.

Huis Defauw werd in 1971 opgestart door Maria De Bruycker, de moeder van Annemie, in een pand op de hoek van de Stationsstraat en Kapellestraat. Haar man baatte op dat moment in hetzelfde gebouw een kleermakerszaak uit. De krantenwinkel werd aanvankelijk ondergebracht in een kleine ruimte naast de eigenlijke winkel, maar breidde uit naar de volledige zaak toen vader Defauw stopte met kledij maken. “We verkochten in het begin kranten, tijdschriften en zelfs speelgoed”, herinnert Annemie zich. “Ikzelf hielp vanaf 1980, toch ook al 40 jaar geleden, mee met mijn ouders. Eind 1989 heb ik de krantenwinkel officieel overgenomen.”

Krantenronde

Tot vandaag houdt Annemie (59), als enige krantenverkoopster in de gemeente, een vaste krantenronde in het centrum van Oostkamp. “Al meer dan 30 jaar sta ik iedere dag op om 4 uur om de kranten rond te brengen. Een uur later doet Filip al de winkel open. De krantenronde is dan wel niet meer zo populair als vroeger, maar toch doe ik nog mijn vaste posten aan. Ik trek bijvoorbeeld nog steeds naar de fabriek van Siemens (het huidige Tyco, red.) om de arbeiders bij het begin van hun shift een krant te bezorgen.”

Het zijn telkens lange dagen, maar we zijn dat in de loop van de jaren gewoon geworden. Het is een soort routine, al begint het stilaan wel wat te wegen Filip Beernaert

Filip en Annemie kloppen lange dagen. Zelfs op zondagvoormiddag openden ze steevast hun deuren. “Voor de weddenschappen op de paardenrennen”, verduidelijkt Filip. “Het zijn telkens lange dagen, maar we zijn dat in de loop van de jaren gewoon geworden. Het is een soort routine, al begint het stilaan wel wat te wegen.”

Gebouw verkocht

Dinsdag staan Filip en Annemie voor het laatst in hun zaak. Het gebouw waarin hun krantenwinkel gevestigd zit, is verkocht. Het ideale moment voor het koppel om van hun welverdiend pensioen te genieten. “Het zal raar doen”, denkt Annemie.

“Ik zie m’n klanten graag en zal ze enorm missen. We worden momenteel al overstelpt door mensen die een bloemetje komen afgeven. Dat doet bijzonder veel deugd. Jong en oud kregen we hier de voorbije decennia over de vloer. De klanten kwamen graag om een babbeltje te slaan, maar daar bleef het niet bij. Ik stond altijd voor hen klaar. Alles konden ze hier komen vragen. Ik heb mensen gehad die om koffiefilters kwamen of zelfs om melk en citroenen. Het was te zot voor woorden. Wat de toekomst ons brengt? Dat zullen we wel zien. Eerst gaan we tot rust komen. Daarna is het tijd voor de dingen die we tot nu toe nooit hebben kunnen doen.”

Wat in de plaats van de krantenwinkel komt, is voorlopig niet duidelijk.