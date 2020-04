Kogel is door de kerk: geen ParkPop dit jaar door coronavirus Siebe De Voogt

27 april 2020

12u36 6 Oostkamp Wat al langer in de lucht hing, is nu ook officieel: het gratis festival ParkPop in Oostkamp gaat dit jaar niet door. De organisatoren nemen het zekere voor het onzekere en beslissen over te gaan tot een algemene afgelasting. “Het gezond verstand moet primeren", zegt Stijn Degrande.

Het ParkPop-comité wilde aanvankelijk nog de beslissing afwachten van de Nationale Veiligheidsraad. Die besliste recent om massa-evenementen te verbieden tot en met 31 augustus, maar legde daarbij geen ondergrens vast. Her en der heerste twijfel of ParkPop wel onder die noemer viel. De organisatoren wachten nu niet langer op verdere info van de federale overheid en beslissen de editie van komende zomer af te gelasten. “Het gezond verstand moet nu primeren”, verduidelijkt Stijn Degrande. “De laatste jaren verwelkomden wij telkens ongeveer 17.000 bezoekers tijdens ons weekend. De regels inzake social distancing kunnen wij onmogelijk garanderen en een opflakkering van het virus is het laatste dat we in de hand willen werken. “

Mooie affiche

ParkPop was dit jaar toe aan zijn 19de editie. Met onder meer de Amerikaanse wereldster Coolio en de Belgische bands School is Cool en Zornik stonden bijzonder mooie namen op de affiche. De afgelasting komt bij de organisatie dan ook hard aan. “Dit komt hard binnen”, klinkt het. “Jaar na jaar is ParkPop uitgegroeid van een kleiner eendagsevenement tot een volwaardig, gratis festivalweekend met zeer mooie line-ups en een fantastische sfeer op een unieke locatie. Dit alles is enkel mogelijk geweest, door de steevaste inzet van onze vele vrijwilligers, de jaarlijkse steun van onze talrijke sponsors en een uitstekende samenwerking met gemeente Oostkamp.”

ParkPop blijft alvast niet bij de pakken zitten en kondigt meteen een nieuwe editie aan voor volgend jaar. “ParkPop 2021 zal doorgaan op 21 en 22 augustus. We hopen er opnieuw een topeditie van te kunnen maken! Met welke artiesten dat zal zijn, is nog niet duidelijk. We zullen de nodige onderhandelingen opstarten met de verschillende boekingskantoren.”

Kermis en straatfeesten

De beslissing tot de afgelasting van ParkPop werd genomen in overleg met het gemeentebestuur. “Dat er geen ParkPop zal zijn deze zomer is hard”, beseft burgemeester Jan de Keyser (CD&V). “Het is een icoon in de gemeente, waar veel inwoners lang naar uitkijken. Ook voor de medwerkers, leveranciers, artiesten en vrijwilligers is dit een domper. De beslissing werd echter genomen in functie van ieders gezondheid. We hopen dat lokale evenementen, zoals de kermis en straatfeesten, wél zullen kunnen plaatsvinden. We hebben immers allemaal iets nodig om naar uit te kijken en we snakken ernaar om te kunnen samen te komen met vrienden, familie en buren. We blijven hopen en roepen iedereen op om intussen de richtlijnen te blijven volgen om zo samen nog een stukje van de zomer te kunnen redden. We danken ParkPop voor deze moedige, maar correcte beslissing.”

Over het kostenplaatje van de afgelasting kan ParkPop nog geen uitspraken doen. Burgemeester de Keyser gaf tijdens de gemeenteraad donderdag wel al aan bereid te zijn te luisteren naar de eventuele noden van de organisatie met het oog op een volgende editie.