Kermisweekend in Moerbrugge voor de deur: stratenloop, reuzebarbecue en parochianenkoers Siebe De Voogt

04 juli 2019

14u04 0 Oostkamp In Moerbrugge staat dit weekend alles in het teken van de jaarlijkse kermis. Het kermisweekend gaat vrijdag van start met een loopwedstrijd. Zaterdag en zondag volgen nog een reuzebarbecue en de parochianenkoers.

De negentiende Moerbrugse kermisloop gaat vrijdagavond om 19 uur van start met een jeugdloop over 400 meter voor kinderen tot en met 8 jaar. Nadien gaat een wedstrijd over 600 meter van start voor kinderen tot en met 10 jaar, een loop over 1,5 kilometer voor kinderen vanaf 11 jaar en een jogging voor +13-jarigen. Om 20 uur volgt de eigenlijk wedstrijd over een traject van 9 kilometer. Op zaterdag vindt vanaf 19.45 uur de reuzebarbecue en het daaropvolgende dansfeest plaats in de feesttent langs de Oedelemsestraat. Deelname kost 16 euro voor volwassenen en 8 euro voor kinderen. Inschrijven vooraf is nodig en kan bij Marc Dhoore (0473/81.73.04 – dhooremarc@hotmail.com) of Marleen Goethals (050/82.39.18 – goethalsmarleen@skynet.be). Het kermisweekend wordt zondag afgesloten met de traditionele parochianenkoers die om 15.30 uur van start gaat. Nadien volgen optredens van De Divas, Kylan Van Den Berghe, IBBS en Fossilio.