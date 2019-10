Kat die in Oostkamp onder motorkap werd gevonden door mecanicien herenigd met baasje uit... Oostende Bart Boterman

01 oktober 2019

22u43 0 Oostkamp De poes die een mecanicien van garage Pieters Auto’s in Oostkamp vrijdag vond onder een motorkap, is herenigd met haar baasje. “De kat is wel degelijk in Oostende onder de motorkap gekropen en meegereisd naar Oostkamp, waar het dan nog een testrit moest meemaken”, vertelt Sophie Gilté van de garage.

Een klant uit Oostende was die vrijdagmorgen met zijn Audi naar de garage in de Handelsstraat in Oostkamp gereden om een probleem met de wagen te laten herstellen. Een mecanicien maakte rond 9 uur eerst een testrit in de buurt en opende daarna de motorkap in de garage. Een kat zat verstijfd van angst tussen de motor en de koelvloeistof. Toen de mecanicien de poes wilde grijpen, krabde het dier en rende daarna weg. Het kroop op een stapel banden en viel vervolgens weer naar beneden, vier meter lager. Het duurde nog een hele poos vooraleer het personeel de poes kon pakken en in een transportkooi steken.

Mails

Het dier werd naar een opvanggezin van Kat Zoekt Thuis gebracht. Intussen verspreidden de garage en Kat Zoekt Thuis een opsporingsbericht op Facebook, om de eigenaar terug te vinden. Ze werden overrompeld door mails. “Veel mensen beweerden dat het hun kat was. Uiteindelijk is de echte eigenaar gevonden. Vandaag was het eindelijk zover, de kat en bazin werden herenigd”, laat Kat Zoekt Thuis Weten. Het tafereel werd ook gefilmd. “Het baasje bleek iemand uit Oostende te zijn. Het dier is daar onder de motorkap van de auto gekropen. Op welke manier, is nog steeds een raadsel”, aldus Sophie Gilté van garage Pieters Auto’s. Het baasje wil anoniem blijven. Kat Zoekt Thuis roept katteneigenaars nogmaals op om hun dier te laten chippen, zodat verloren gelopen katten makkelijker geïdentificeerd kunnen worden.