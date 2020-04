Kasseien in Schooldreef verdwijnen: renovatiewerken gaan maandag van start Siebe De Voogt

12u05 0 Oostkamp De kasseien van de Schooldreef in Oostkamp verdwijnen volgende week uit het straatbeeld. Om de veiligheid en het comfort van de weggebruikers te verhogen, komt een asfaltlaag in de plaats. Aansluitend wordt ook in de Hogedreef gewerkt.

De Schooldreef en haar kasseien. Het zijn twee dingen die Oostkampenaren zonder nadenken met elkaar associëren. Volgende week worden de stenen echter verwijderd. “Het wegdek van de Schooldreef is in slechte staat”, meldt de gemeente. “Aanvankelijk was het de bedoeling om de straat pas in zijn geheel te vernieuwen als het “Masterplan Centrum Oostkamp” afgerond was. Dit plan zal de toekomstige verkeersafwikkeling binnen het centrum van Oostkamp vastleggen en is dus mede bepalend voor de opwaardering van de Schooldreef. Er kon echter niet langer gewacht worden met de straat een grondige onderhoudsbeurt te geven. Structureel onderhoud is nodig om de veiligheid en het comfort van de fietsers en weggebruikers te kunnen blijven garanderen. Het blijft de bedoeling om aansluitend op het Masterplan in te zetten op de opwaardering van de Schooldreef.”

Timing werken

Vanaf maandag worden de kasseien in de rijweg uitgebroken en de greppels opnieuw aangelegd. De stenen in de schuine parkeerplaatsen blijven wél behouden. In de week van 13 april liggen de werken door het bouwverlof stil en is de Schooldreef terug bereikbaar voor het verkeer. Fietsers kunnen altijd afstappen en de voetpaden gebruiken. Vanaf 20 april worden de werkzaamheden hervat. In de week van 27 april wordt een toplaag in asfalt gegoten.

Naast de Schooldreef krijgt ook de Hogedreef een nieuwe toplaag in asfalt. Er komen verzinkbare paaltjes om doorgaand gemotoriseerd verkeer te weren en de fietsverbinding veiliger en comfortabeler te maken. In de weken van 20 en 27 april worden er voorbereidingswerken uitgevoerd. Vanaf 4 mei wordt gestart met het asfalteren van de Hogedreef. De kostprijs voor de werken in de Schooldreef bedraagt 71.108,75 euro. De heraanleg van de Hogedreef kost de gemeente 22.738,25 euro.