Karel (31) en Wanda (29) vormen vijfde generatie achter de oven van bakkerij De Knock Siebe De Voogt

04 september 2020

16u09 6 Oostkamp Karel Deknock (31) en Wanda Sobczyk (29) zijn sinds dit jaar zaakvoerders van bakkerij De Knock in Oostkamp. Na 138 jaar vormen ze de vijfde generatie aan het hoofd van de zaak. “We zijn niet van plan om iets te veranderen", zegt Karel. “Onze ambachtelijke manier van bakken is net onze troef.”

Een bakkerij die al 138 jaar bestaat op dezelfde locatie: het komt niet veel meer voor. Bakkerij De Knock in Oostkamp bewijst echter dat het nog steeds mogelijk is. Landbouwer Eduardus De Knock startte de zaak langs de Kortrijksestraat in 1882 op en heeft dit jaar voor de vierde keer opvolging gekregen. Karel Deknock (31) en z'n vrouw Wanda Soczyk vormen de vijfde generatie aan het roer van de ambachtelijke bakkerij. “Ik werk nu tien jaar samen met m’n vader", vertelt Karel. “Het is altijd de bedoeling geweest dat ik de zaak zou verderzetten. Vragen heb ik me daar niet bij gesteld. Het was voor mij de normaalste zaak op aarde.”

Houtoven

Hoewel de zaak bijna anderhalve eeuw bestaat, blijven Karel en Wanda trouw aan het aloude recept. “Wij bakken ons brood nog steeds in een houtoven. Ouderwets is dat niet. Het is net onze troef. We verkopen ook enkel brood en geen patisserie, boterkoeken of stokbroden. Het is een manier om zo trouw mogelijk te blijven aan ons concept. Mijn vader was erg gehecht aan zijn stiel. Hij had de kans om te moderniseren, maar heeft dat bewust niet gedaan. Wij willen die werkwijze verderzetten.”

De overname van de bakkerij betekent niet dat de vader van Karel uit de zaak verdwijnt. “Hij zal blijven werken tot het niet meer gaat", zegt Karel. “Dat is altijd zo geweest. Veel zal er dan ook niet veranderen. We blijven samenwerken. Enkel onze rollen zijn omgedraaid: ik sta nu aan het hoofd van de bakkerij en hij niet langer. Of de druk als vijfde generatie niet bijzonder groot is? Toen ik vorig jaar de beslissing nam om de zaak over te nemen, heb ik er wel even bij stilgestaan dat de druk op mijn schouders groot zou zijn. Nu heb ik dat gevoel absoluut niet meer. Ik heb hier altijd gewoond en ben niet zomaar in de stiel gesmeten. Ik weet wat ik doe en ik ben van plan om het goed te doen.”