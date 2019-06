Kampveldstraat twee zaterdagen volledig onderbroken door werken Siebe De Voogt

05 juni 2019

13u50 0 Oostkamp De Kampveldstraat in Oostkamp zal op zaterdag 15 juni en zaterdag 22 juni volledig onderbroken zijn voor alle verkeer door werken. Ook fietsers zullen niet doorkunnen. Vanaf 24 juni verandert ook de verkeerssituatie rond het industrieterrein.

Ter hoogte van de beek langs de Kampveldstraat moeten twee buizen onder de rijweg geplaatst worden. De baan moet volledig opengebroken worden, waardoor het deel tussen de Hertsbergsestraat en Nijverheidsstraat volledig afgesloten zal zijn op 15 en 22 juni. Op vraag van de gemeente vinden de werken plaats op zaterdag om de hinder voor de bedrijvenzone tot een minimum te beperken. Alle woningen en bedrijven blijven op beide dagen beschikbaar. De industriezone zal enkel bereikt kunnen worden via de Papenvijversstraat, waar eenrichtingsverkeer wordt ingevoerd. Wegrijden zal enkel kunnen via de Kampveldstraat naar de Scharestraat en Proosdijstraat.

Vanaf maandag 24 juni start de tweede fase van de werken in de Kampveldstraat tussen de Hertsbergsestraat en Nijverheidsstraat. In de werkzone wordt een tijdelijke eenrichtingsweg voor auto’s voorzien met rijrichting Nijverheidsstraat. Voor fietsers blijft er op die plaats tweerichtingsverkeer gelden. In het belang van hun veiligheid wordt het fietspad eerder afgewerkt dan de rijweg. Die wordt uiteindelijk in beton gegoten. Meer info over de werken en de bijhorende verkeersmaatregelen op de website van de gemeente: www.oostkamp.be.