Jong VLD ZOT gaat afval ruimen in ware detectivestijl Siebe De Voogt

27 augustus 2020

13u28 0 Oostkamp De leden van Jong VLD ZOT gaan op zaterdag 19 september afval ruimen in de straten van Zedelgem, Oostkamp en Torhout. Hun actie vindt plaats in het kader van World Cleanup Day en wordt ingekleed als detectivespel.

Het bestuur van Open VLD Zedelgem-Oostkamp-Torhout koos ervoor een extra spelelement toe te voegen aan hun activiteit. “De afvalruimers worden ware detectives”, klinkt het. “Als ze opdrachten goed uitvoeren, krijgen ze online tips met als doel de fictieve sluikstorter te klissen.” De jong-liberalen verdelen tussen 8.30 en 9.30 uur op verschillende locaties grijpers, vuilniszakken en veiligheidsmateriaal. Het spel wordt om 12.30 uur afgesloten en is toegankelijk voor alle leeftijden. Deelnemen kan in je eigen "bubbel”.

Tijdens de activiteit maken de deelnemers ook kennig met de app WePlog. “Met deze tool kan je zien welke straten al opgeruimd zijn en welke niet. Je kan ook met een foto gevallen van sluikstorten rapporteren aan de gemeentelijke diensten.” Wie interesse heeft om deel te nemen, kan op zaterdag 19 september onder meer terecht in Het Raetshuijs in Oostkamp, Ridefort in Ruddervoorde en Wostyn in Torhout. Op het Facebook-event “Afval Detective Spel” worden nog extra verdeelposten bekend gemaakt.