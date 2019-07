Je leven een speciale wending geven? Stel je nu kandidaat als conciërge van ’t Valkennest Siebe De Voogt

13u50 0 Oostkamp De cvba ’t Valkennest heeft een vacature uitgeschreven voor een conciërge van de gelijknamige villa in De Valkaart in Oostkamp. Het geklasseerde pand wordt volledig gerenoveerd en moet begin volgend jaar onderdak bieden aan zes mensen met een beperking.

‘t Valkennest, de witte villa in het midden van park De Valkaart, staat nog steeds in de steigers. De cvba ’t Valkennest renoveert het historische pand om er een woning voor mensen met een beperking van te maken. Begin volgend jaar moeten zes bewoners hun intrek kunnen nemen in het geklasseerde gebouw. Om een oogje in het zeil te houden is ’t Valkennest op zoek naar een conciërge. Mensen die hun leven een speciale wending willen geven, kunnen zich nu kandidaat stellen. Vanuit een eigen studio in de villa wordt de conciërge het eerste aanspreekpunt voor de bewoners. De man of vrouw staat als een echte huisvader of huismoeder in voor de zorg van het pand en neemt meestal ook de nachtpermanentie op zich. Hij of zij moet een warm hart hebben voor mensen met een beperking, affiniteit met de zorgsector, goede communicatieve en verbindende vaardigheden en een bereidheid tot een sociaal engagement op langere termijn. Kandidaturen kunnen ingediend worden via de website www.valkennest.be/concierge.