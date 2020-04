Jaguar boort zich in zijgevel bibliotheek: bestuurster lichtgewond Siebe De Voogt

15 april 2020

12u01 0 Oostkamp In de Hogedreef in Oostkamp vond woensdagvoormiddag een bizar ongeval plaats. Een Jaguar SUV boorde zich door de zijgevel van de bibliotheek. De toegesnelde brandweer moest binnen flink wat boeken ruimen.

Het vreemde ongeval vond woensdag even na 10.15 uur plaats. Een vrouw vergiste zich volgens de politie Het Houtsche van pedaal tijdens het parkeren. Ze gaf per ongeluk gas en boorde zich met haar Jaguar SUV in de zijgevel van de bibliotheek. De brandweer snelde ter plaatse, omdat aanvankelijk werd gedacht dat ze gekneld zat in het wrak. Dat bleek uiteindelijk niet het geval. De letsels van de bestuurder vielen al bij al mee. De ambulance bracht haar voor verzorging over naar het AZ Sint-Lucas in Assebroek.

Door de klap tegen de gevel van de bibliotheek vielen binnen enkele boekenrekken omver. De brandweermannen waren enige tijd in de weer met het opruimen van de boeken. De schade aan de gevel van de bibliotheek viel mee. Volgens de politie Het Houtsche stelde de brandweer geen grote problemen vast inzake de stabiliteit van het gebouw.