Jaagpad langs kanaal Gent-Brugge-Oostende is opnieuw open tot begin augustus Siebe De Voogt

03 juli 2020

10u56 0 Oostkamp Het jaagpad langs het kanaal Gent-Brugge-Oostende is tussen Steenbrugge en Moerbrugge opnieuw open voor fietsers en voetgangers. Begin augustus worden de werken pas verdergezet.

De Vlaamse Waterweg legt het jaagpad langs het kanaal opnieuw aan, zodat je er veiliger kan fietsen. Het jaagpad wordt immers veel door fietsers gebruikt, zowel voor woon-werkverkeer als voor het toerisme. Het nieuws van de werken veroorzaakte dan ook bij menig inwoner wrevel.

Intussen meldt de gemeente Oostkamp goed nieuws, want het jaagpad is opnieuw opengesteld. De onderlaag van het asfalt is aangebracht. De toplaag wordt pas gegoten in de eerste week van augustus. In de afwerkingsfase zal de aannemer nog enkele oneffenheden wegwerken, de aansluitingen in orde brengen en de bocht ter hoogte van Steenbrugge herstellen.