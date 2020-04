Ingrijpende werken in Stationsstraat gaan maandag al van start: “Willen verkeersveiligheid verhogen” Siebe De Voogt

24 april 2020

09u20 0 Oostkamp De ingrijpende werken in de Stationsstraat in Oostkamp gaan maandag al van start. Omdat door de coronacrisis minder wagens op de baan zijn, wijzigde de aannemer op vraag van de gemeente zijn planning. De Stationsstraat zal in het stuk richting Moerbrugge worden heringericht om de verkeersveiligheid te verhogen. Een overzicht van de wijzigingen.

Het kruispunt van de Stationsstraat en Moerbrugsestraat wordt veiliger gemaakt. De verkeerssituatie wordt duidelijker ingericht met middeneilanden. Die creëren een poorteffect, waardoor de snelheid wordt afgeremd en fietsers in twee keer de Stationsstraat kunnen oversteken. Aan de kant van het Gruuthusekasteel komt een nieuw fietspad in asfalt. Het bestaande pad wordt verbreed tot 1,75 meter en een haag moet de fietsers scheiden van de rijbaan. De overblijvende zone tussen het fietspad en de kasteelmuur wordt als voetpad aangelegd, op gelijke hoogte met het fietspad.

Wegdek

Het wegdek van de Stationsstraat tussen de rotonde aan Bpost en het kruispunt met de Moerbrugsestraat krijgt een nieuwe asfaltlaag en de boordstenen en greppels worden vernieuwd. De aanpassingen moeten het probleem van de waterafvoer en plasvorming oplossen. Ook het wegdek vanaf het kruispunt met de Moerbrugsestraat tot aan de Rivierbeek wordt vernieuwd, net als de voetpaden. In het stuk tot aan hobbyzaak Paridaen worden enkel de nutsleidingen vernieuwd. Tijdens de werkzaamheden wordt ook nieuwe LED-verlichting geplaatst. De verlichting ter hoogte van het kruispunt zal ‘s nachts niet gedoofd worden. Het bovengrondse elektriciteitsnet wordt ondergronds aangebracht.

Snelheid

Na de werken verandert ook de snelheid in de Stationsstraat. De volledige as Oostkamp-Moerbrugge wordt zone 50. Ter hoogte van de nieuwe schoolafdeling van Vrije Basisschool De Vaart op de vroegere Ovalco-site zal een dynamische zone 30 worden ingericht. Die houdt in dat enkel bij het begin en einde van de schooluren de snelheidsbeperking van 30 km/uur geldt.

De werken gaan maandag van start. Een precieze timing is te vinden op de website van de gemeente. De vermoedelijke einddatum is voorlopig voorzien tegen eind augustus. De werkzone wordt tijdens het project volledig afgesloten voor het autoverkeer. Fietsers zullen wel steeds door kunnen. Beiden combineren is volgens de gemeente uit den boze voor de veiligheid van de zwakke weggebruikers. Het autoverkeer zal worden omgeleid via de brug van Steenbrugge. Vervoersmaatschappij De Lijn legt tijdens de periode van de werken een pendelbus aan tussen de Rivierstraat in Moerbrugge en ‘t Zand in Brugge. De uren van de bus kunnen geraadpleegd worden op de gemeentewebsite of site van De Lijn.

De totale kost van de wegenwerken is 625.167,70 euro, inclusief btw.