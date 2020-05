Infrabel stelt nieuwe einddatum voorop voor werken in Oostkampse stationsomgeving Siebe De Voogt

07 mei 2020

15u47 0 Oostkamp Spoorbeheerder Infrabel heeft een aangepaste planning opgesteld voor de werken in de stationsomgeving in Oostkamp. Zonder bijkomende vertraging zou het project in oktober afgerond moeten kunnen worden.

Voor de buurtbewoners van de Oostkampse stationsomgeving is het al enkele jaren op de tanden bijten. De werken voor de aanleg van een derde en vierde spoor en een nieuw station veroorzaakten veel hinder. Nu lijkt het einde van het project toch in zicht te komen. Dat blijkt uit een nieuwe stand van zaken van spoorbeheerder Infrabel. Fietsers en voetgangers kunnen sinds woensdag comfortabel en veilig de verbinding maken tussen de Stuivenbergstraat en Gevaartsestraat. Ook alle groenaanleg is intussen gebeurd, met uitzondering van die in de omgeving van het nog aan te leggen Stationsplein.

Momenteel zijn de nutsmaatschappijen aan het werk in de zone van het nieuwe plein voor het station en wordt de opbouw van het nieuwe stationsgebouw verdergezet. Half juni starten de wegenwerken in het resterende stukje Bareelstraat en op het Stationsplein. De werken zullen gebeuren in fasen. De laatste fase is voorzien in september en betreft de werken aan de kant van de Patersonstraat, onder meer ter hoogte van de Boomkwekerijstraat. Als alles vlot verloopt, moet het totale project tegen oktober af zijn.

