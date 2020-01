Inbrekers stelen duizenden euro’s aan werkmateriaal van schilder: “Mijn waakhond is wellicht verdoofd” Siebe De Voogt

17u14 1 Oostkamp Inbrekers hebben woensdagnacht voor duizenden euro’s aan werkmateriaal gestolen bij een schilder uit Ruddervoorde. Twee toegangspoorten en zelfs een waakhond hielden de daders niet tegen. “Volgens de politie werd het dier mogelijk verdoofd”, vertelt Matthias.

Zoals elke ochtend vertrok Matthias donderdag in alle vroegte naar zijn eerste klant. Aanvankelijk leek er niets aan de hand, maar bij aankomst stelde de zelfstandige vast dat zijn volledige bestelwagen leeggeroofd was. “Enkel het afval lieten de dieven liggen”, zucht de man. De daders sloegen wellicht woensdagnacht toe. Ze boorden een gaatje onder het slot van een deur en kregen zo de bestelwagen open. De inbrekers vluchtten weg met tal van vijsmachines, boren en ander werkmateriaal.

Mijn vriendin en ik slapen altijd met ons raam open. Ook wij zijn niet wakker geworden, terwijl de bestelwagen op amper 5 meter van onze slaapkamer stond Schilder Matthias De Roo

De inbraak was nochtans geen sinecure. Matthias had zijn bestelwagen geparkeerd op zijn erf langs de Scharestraat, op zo'n 50 meter van de weg én achter twee toegangspoorten. Bovendien hield ook zijn waakhond een oogje in het zeil. “Maar hij gaf geen kik", vertelt de schilder. “Mogelijk werd hij volgens de politie dan ook verdoofd met een spray door de inbrekers. Bijzonder vreemd. Mijn vriendin en ik slapen bovendien altijd met ons raam open. Ook wij zijn niet wakker geworden, terwijl de bestelwagen op amper 5 meter van onze slaapkamer stond.”

De inbraak bij Matthias is de derde in korte tijd in de buurt. Eerder deze week werd in Ruddervoorde en Hertsberge al ingebroken in twee voertuigen. “Ik ben het grondig beu. De politie doet wat ze kan, maar tegen dit soort bendes is niet veel te beginnen. Zonder materiaal heb ik vandaag niet kunnen werken. Ik zal wellicht nieuwe stukken moeten aankopen. Veel hoop dat ik mijn machines zal terugzien, heb ik immers niet.” De politie Het Houtsche is een onderzoek gestart.