Inbrekers roven spaarkas van café Stad Torhout en nemen ook kassa mee Siebe De Voogt

13 september 2019

15u56 4 Oostkamp Café Stad Torhout in Ruddervoorde heeft donderdagnacht inbrekers over de vloer gekregen. Ze namen de spaarkas en kassa mee. “Maar gelukkig zat daar niet veel geld in”, zegt de uitbaatster.

De dieven sloegen in de loop van de nacht de achterdeur van het café langs de Sijslostraat in en forceerden nadien ook de deur van de keuken. De uitbaatster stelde de inbraak rond 9.30 uur vast. “Ik zag meteen dat de kassa verdwenen was, maar gelukkig zat daar geen geld meer in”, vertelt de vrouw. “Ook de spaarkas van de klanten namen de inbrekers mee. Ook die werd nog niet zo lang geleden geleegd. Hoeveel geld er precies gestolen is, weet ik niet. Maar wellicht gaat het om een kleiner bedrag. De klanten mogen op hun twee oren slapen: zij krijgen hun geld terug.” Voor het café was het de eerste keer dat ze met een inbraak te maken kregen. “Het is nooit plezant om mee te maken. Het labo kwam vanmorgen al naar sporen zoeken. We hopen dat het onderzoek iets oplevert.”