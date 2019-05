Inbrekers roven flat leeg op verkiezingszondag Siebe De Voogt

27 mei 2019

16u52 0 Oostkamp In de Brugsestraat in Oostkamp werd zondag ingebroken in een appartement. Volgens de lokale politie Het Houtsche werd allerhande materiaal gestolen.

De feiten vonden in de loop van de dag plaats en werden omstreeks 16.45 uur ontdekt door de bewoners. Ze stelden vast dat het slot van hun flat geforceerd werd. Binnen bleek allerhande materiaal verdwenen. De politie ging ter plaatse de nodige vaststellingen doen en is een onderzoek gestart. Van de daders is vooralsnog geen spoor.