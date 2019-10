Inbrekers richten schade aan in bedrijvencentrum op domein De Herten en stelen bestelwagen Siebe De Voogt

24 oktober 2019

18u07 0 Oostkamp Dieven hebben woensdagnacht lelijk huis gehouden in het bedrijvencentrum op domein De Herten in Oostkamp. Ze drongen binnen in de burelen van een tiental bedrijfjes die in het gebouw gevestigd zijn en maakten voornamelijk laptops en drank buit. Ook een bestelwagen werd gestolen.

De inbraak vond plaats tussen woensdagavond om 19.30 uur en donderdagmorgen om 4 uur. De daders sloegen aan de zijkant van het bedrijvencentrum, gevestigd in het voormalige koetshuis van kasteel De Herten, een raam van een deur in. Ze braken enkele deuren op de gelijkvloerse verdieping open en forceerden daarna ook enkele deuren op de eerste verdieping van het gebouw. In totaal zijn in het gebouw een tiental kleine bedrijfjes gevestigd. “En zowat allemaal kregen we de inbrekers over de vloer”, vertelt één van de slachtoffers. “Al bij al valt de buit mee. Er werden voornamelijk laptops gestolen en de daders namen ook verschillende blikjes drank mee.”

Volgens de lokale politie Het Houtsche richtten de dieven binnen flink wat wanorde aan. Ze bevestigen dat meerdere kasten en bureaus werden doorzocht. “Vanop de parking namen de daders ook een Volkswagen Transporter mee, waarin werkmateriaal zat”, zegt woordvoerster Lien Vermeersch. De bestelwagen zou toebehoren aan projectontwikkelaar Global Estate Group, die eigenaar is van het gebouw. Het labo van de federale politie ging donderdagmorgen ter plaatse voor sporenonderzoek. Van de daders is voorlopig nog geen spoor.