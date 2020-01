Inbrekers maken gebruik van oudejaarsnacht om binnen te breken in vijf woningen Siebe De Voogt

02 januari 2020

17u01 0 Oostkamp In de politiezone Het Houtsche vonden tijdens oudejaarsnacht vijf woninginbraken plaats. Zowel in Oostkamp, Loppem, Beernem en Oedelem maakten inbrekers gebruik van de afwezigheid van bewoners om toe te slaan.

In Oostkamp sloegen de daders toe in woningen langs de Gruuthuselaan en Oedelemsestraat. Op die laatste plaats werden cash geld en juwelen gestolen. De buit van de eerste inbraak is nog niet gekend. In Beernem braken dieven tijdens oudjaar binnen in een huis langs de Rozenstraat. Ze doorzochten verschillende ruimtes en maakten geld en juwelen buit. In deelgemeente Oedelem vond dan weer een inbraak plaats in de Parochieweg. Het is nog niet duidelijk of de inbrekers daar iets konden ontvreemden. Tot slot stelden ook bewoners van een woning in de Heidelbergstraat in Loppem bij hun thuiskomst vast dat er ingebroken werd. Uit hun huis namen de daders cash geld mee. De politie Het Houtsche is een onderzoek gestart naar de inbraken.