Inbreker krijgt 4 jaar cel nadat hij liefst 19 zelfstandigen en bedrijven beroofde van hun werkmateriaal Siebe De Voogt

26 februari 2020

14u35 0 Oostkamp Een 35-jarige Oekraïner vliegt 4 jaar achter de tralies voor een hele resem diefstallen bij bedrijven en zelfstandigen. Oleh K. sloeg op liefst 19 plaatsen toe en stal zo een massa werkmateriaal.

Het parket tilde zwaar aan de feiten en vorderde vorige maand dan ook een zware straf voor Oleh K. (35). “Hij pleegde een hele resem feiten over heel Vlaanderen en maakte altijd werkmateriaal buit”, stelde procureur Frank Demeester. “Zeer ergerlijk voor de slachtoffers.” De Oekraïner werd op 29 augustus vorig jaar op heterdaad betrapt, toen hij met een kompaan wilde toeslaan in Gistel. Die laatste kon ontkomen, maar K. werd in de boeien geslagen. Op basis van telefonieonderzoek konden de speurders hem linken aan in totaal 19 feiten, die sinds half juni hadden plaatsgevonden. Het ging om 3 pogingen tot diefstal in Gistel en Zedelgem en 16 gelukte diefstallen in onder meer Beernem, Brugge, Oostkamp, Gistel en Aalst. K. sloeg meestal toe op werven of in bestelwagens.

Tijdens zijn verhoor legde de man meteen uitgebreide bekentenissen af. Hij kwam volgens zijn advocaat amper een maand voor zijn arrestatie aan in België. “In zijn thuisland was het erg onrustig en gevaarlijk”, pleitte meester Jorn Verminck. “Mijn cliënt besloot te vluchten en kwam aan in Brussel. Hij kwam er mensen tegen die hem tegen betaling onderdak wilden geven. Om geld te verdienen is hij in de criminaliteit beland. Hij leerde in Brussel de zwarte markt kennen, waar hij bouwmachines kon verkopen. Hij heeft nu ingezien dat dergelijk gedrag hier niet getolereerd wordt.” Aan de slachtoffers moet Oleh K. in totaal 35.300 euro schadevergoeding betalen.