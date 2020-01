Huisvuilzakken worden duurder en milieuheffing gaat omhoog: “Om de kost van de afvalverwerking te drukken” Siebe De Voogt

06 januari 2020

15u59 6 Oostkamp Huisvuilzakken worden dit jaar duurder in Oostkamp. Voor een rol grote zakken betaal je nu 34 euro, tegenover 30 euro vroeger. Een rol kleine vuilniszakken kost voortaan 17 euro. Om de groeiende kosten voor afvalverwerking te drukken, komt er bovendien een lichte stijging van de milieuheffing.

De reden voor de prijsstijging ligt volgens de gemeente bij de afvalverwerking die steeds duurder wordt. “Het tekort voor afvalverwerking, het verschil tussen opbrengsten en kosten, is meer dan verdubbeld sinds 2016”, stelt burgemeester Jan de Keyser (CD&V). “We moeten hiermee rekening houden in de budgetten voor de komende jaren. De stijging komt er enerzijds door de hogere kost van het ophalen van afval en anderzijds door de hogere kosten voor de uitbating van en de verwerking van het afval van de recyclageparken.” Hierdoor is ook een beperkte verhoging van de milieuheffing doorgevoerd.

Als tegemoetkoming en stimulans om slim om te gaan met afval en recyclage, riep de gemeente wel het forfait op het recyclagepark weer in het leven. Het gaat om een bedrag van 5 euro per gezinslid per jaar. De doorgevoerde prijsstijging geldt enkel voor huisvuilzakken. De kostprijs van pmd- en groenafvalzakken wijzigt niet.