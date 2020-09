Huis van het Kind organiseert ‘play-dates’ voor ouders op Oostkampse speelpleintjes Siebe De Voogt

03 september 2020

15u18 1 Oostkamp Het Huis van het Kind wil contacten tussen ouders en kinderen in Oostkamp gemakkelijker maken en organiseert daarom ‘play-dates’ op enkele speelpleintjes in de gemeente.

Ouders met jonge kinderen ervaren soms de nood om op een plek buiten de eigen woning andere ouders met kinderen te ontmoeten. Speelpleintjes zijn dé plek bij uitstek waar dergelijke ontmoetingen kunnen plaatsvinden. Terwijl de kinderen spelen, hebben ouders de kans om te praten over hun kroost, opvoeding en andere onderwerpen.

In de nieuwe Facebookgroep ‘play-date Oostkamp’ kunnen ouders aangeven op welk speelpleintje in de gemeente ze zullen aanwezig zijn. Op die manier kan afgesproken worden met andere ouders voor een leuke ‘play-date’. Om het idee te lanceren, organiseert Huis van het Kind Oostkamp zelf twee ‘play-dates’. Die vinden op woensdagnamiddagen 9 en 23 september tussen 14 en 16 uur plaats op de speelpleinen in respectievelijk Nieuwenhove en Baliebrugge. Er zal een medewerker van Huis van het Kind aanwezig zijn en ook koffie en spelmateriaal worden voorzien. Alles zal gebeuren volgens de geldende coronamaatregelen.