Hinder in Kampveldstraat door werken Siebe De Voogt

02 oktober 2020

16u15 0 Oostkamp De Kampveldstraat in Oostkamp zal in het weekend van 9 tot en met 12 oktober plaatselijk afgesloten zijn voor het verkeer.

In het bosgedeelte wordt op vrijdag 9 oktober een betonvak hersteld. De straat wordt ter hoogte van de werkzone afgesloten. Doorgaand verkeer is niet mogelijk tot en met maandag 12 oktober. De industriezone blijft bereikbaar vanaf de Hertsbergsestraat. Het verkeer komende van de Scharestraat zal worden omgeleid via de Papenvijversstraat.