Hevige regenval zorgt voor hinder op E40: brandweer moet water wegpompen Siebe De Voogt

01 oktober 2019

10u27 0 Oostkamp De hevige regenval heeft dinsdagmorgen voor flink wat hinder gezorgd op de snelwegen. De brandweer van Oostkamp moest water wegpompen ter hoogte van de afrit van de E40 richting kust. In de tegenovergestelde richting raakten dan weer drie wagens betrokken bij een ongeval.

De ochtendspits verliep dinsdagmorgen bijzonder moeilijk. Door de hevige regen stonden de snelwegen plaatselijk deels onder water. Dat was onder meer het geval op de E40 in Oostkamp. Ter hoogte van de afrit richting kust liep een deel van de rechterrijstrook onder. De brandweer moest ter plaatse komen om het overtollige regenwater weg te pompen. In de richting van Brussel was er rond 8.30 uur dan weer hinder door een ongeval tussen Brugge en Oostkamp. In totaal deelden drie wagens in de klappen. Gelukkig raakte niemand gewond. Verwacht wordt dat het nog de ganse dag zal regenen. Het blijft dan ook opletten op de weg.