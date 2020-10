Hertsberge krijgt nieuwe polyvalente zaal, die wordt verbonden met de kerk Siebe De Voogt

01 oktober 2020

16u20 2 Oostkamp Al jaren wordt er over gediscussieerd, maar in 2024 zou het eindelijk zover zijn: Hertsberge krijgt een nieuwe polyvalente zaal. Het gebouw komt aan de rechterkant van de kerk. Beide zullen ook met elkaar worden verbonden.

De gemeente Oostkamp beheert sinds 2017 de huidige polyvalente zaal ‘t Bulscampvelt. De ruimte speelt een belangrijke rol binnen het sociale en verenigingsleven van de deelgemeente, maar was aan vervanging toe. In september 2018 vond een eerste ‘participatieronde’ plaats, waarbij de bewoners inspraak kregen in de scenario’s voor het bouwen van een nieuwe polyvalente zaal. De locatie van de nieuwe zaal zou een van discussiepunten blijken. Bij de voorstelling van zijn beleidsplan gaf het gemeentebestuur de voorkeur aan een polyvalente zaal links van de kerk.

Kinderopvang

Het plan veroorzaakte gemengde reacties onder de inwoners, waardoor een werkgroep werd opgericht met vertegenwoordigers uit de jeugdbeweging, lokale verenigingen, inwoners en kerkfabriek. Uiteindelijk werd gekozen voor een zaal rechts van de kerk. Beide gebouwen zullen aan elkaar gekoppeld worden, zodat beide ruimtes ook samen gebruikt kunnen worden.

De bouw moet tegen de zomer van 2024 afgerond zijn. “De nieuwe polyvalente zaal zal een meerwaarde betekenen voor het verenigingsleven en de kinderopvang in Hertsberge”, denkt burgemeester Jan de Keyser (CD&V). “In de komende weken gaat we met de diverse betrokkenen in gesprek om ieders behoeften op te lijsten.”