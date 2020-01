Heraanleg van pleintje aan begin Rooiveldstraat gaat volgende week van start Siebe De Voogt

02 januari 2020

10u21 0 Oostkamp Het pleintje op het kruispunt van de Rooiveldstraat en Kortrijksestraat in Waardamme wordt volgende week heraangelegd. Er zal plaatselijk hinder zijn voor het verkeer.

De gemeente laat het momenteel grijze pleintje aan het begin van de Rooiveldstraat omtoveren tot een aangename plek. De verkeersveiligheid bij het in- en uitrijden van de straat wordt aangepakt en er worden parkeerplaatsen afgebakend om wildparkeren te vermijden. Bij de heraanleg van het pleintje zet de gemeente in op ontharding en waterinsijpeling. Zo wordt onder meer het nodige groen voorzien. Voor de fietsers wordt dan weer een overdekte fietsenstalling geplaatst. De werken aan het pleintje gaan maandag van start en zullen een twintigtal werkdagen duren. Het deel van de Rooiveldstraat tussen de Kortrijksestraat en Olieslagerijstraat zal tijdens de werken afgesloten zijn voor het verkeer. Er is een plaatselijke omleiding voorzien. Bij het plaatsen van een nieuwe bushalte aan het pleintje zal het verkeer in de Kortrijksestraat beurtelings moeten passeren. De Lijn voorziet een tijdelijke halte voor bussen richting Oostkamp ter hoogte van fotostudio Vanhaverbeke.