Hartverwarmend: bewoners woonzorgcentrum doen coronavrije groeten in pakkende filmpjes Siebe De Voogt

20 maart 2020

15u08 0 Oostkamp De bewoners van woonzorgcentrum Ter Luchte in Ruddervoorde zijn momenteel volledig afgesloten van de buitenwereld. Toch probeert het personeel op creatieve wijze het contact met familie en vrienden te behouden. In hartverwarmende filmpjes op Facebook doen de rusthuisbewoners coronavrije groeten of delen ze coronavrije kussen uit.

#coronavrijekus #coronavrijegroeten #coronavrijegoeiedag. De bewoners van WZC Ter Luchte in Ruddervoorde zijn de voorbije dagen alomtegenwoordig op Facebook. Door de coronacrisis mogen ze al even geen contact meer ontvangen van familie of vrienden. Het verplegend personeel bedacht een creatieve oplossing. Ze maakten filmpjes met de bewoners (zie ook onderaan het artikel, red.), waarin zij coronavrije groeten doen of coronavrije kussen uitdelen aan de buitenwereld. “Het is een manier om te tonen dat ook in het woonzorgcentrum het leven doorgaat”, vertelt directeur Frank Declerck. “Dit is voor onze bewoners de laatste woonplaats uit hun leven. Ondanks de huidige moeilijke omstandigheden, willen we het voor hen zo aangenaam mogelijk houden en er het beste van maken.”

Pop up-brievenbus

Niet alleen in Ter Luchte, maar ook in het WZC Sint-Jozef probeert het personeel waar mogelijk het contact met de buitenwereld te verzorgen. Zo staat er aan beide ingangen een pop up-brievenbus. “Iedereen die dat wil, kan brieven, tekeningen, creatieve werkjes en versnaperingen bezorgen voor de bewoners”, zegt Declerck. “Het is een bijzonder mooie verstrooiing voor die mensen. De brievenbus staat in een sas, dus voor besmetting is geen gevaar. We laten het bezorgde materiaal bovendien een dag liggen, zodat elk risico wordt uitgesloten.”

De directeur van beide woonzorgcentra is bijzonder trots op z'n 200 personeelsleden. “Zij doen fantastisch werk”, zegt hij. “Ze staan er elke dag opnieuw in moeilijke omstandigheden en verdienen het volste respect. Een dikke pluim!” Van enige besmetting onder zijn bewoners is volgens Declerck nog geen sprake. “Er is hier nog geen positieve test op Covid-19 geweest”, zegt hij. “Bij verschillende bewoners dook wel al koorts op, maar dat kan in deze periode van het jaar verschillende oorzaken hebben. In die gevallen isoleren we de betrokkenen sowieso meteen. De nodige maskers worden opgezet, het linnen wordt apart gehouden en de kamer volledig ontsmet met alcohol.”

