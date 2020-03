Haal je maaltijden af of laat ze thuis bezorgen, #SamenTegenCorona: ontdek hier de initiatieven uit Oostkamp Siebe De Voogt

16 maart 2020

09u09 14 Oostkamp Door de verplichte sluiting tot 3 april toont de horeca zich in deze coronatijden van zijn creatiefste kant. Wij helpen graag een handje om de takeaway- en deliverymogelijkheden in uw gemeente onder u aandacht te brengen. Zelf nog een goeie tip: stuur ons een mailtje naar oostkustregio@hln.be.

Plan b in Waardamme: afhaaldienst

Eetcafé Plan b in Waardamme stelde voor de gedwongen sluiting een tijdelijke afhaalmenu op. Ribbetjes, scampi, gamba’s, pasta’s en andere gerechten zijn elke dag te bestellen op het gsmnummer 0499/93.65.13. Afhalen kan ‘s avonds tussen 18 en 21 uur. Willemijn en Tjorven vragen hun klanten om eigen potjes mee te brengen. Meer info vind je op hun Facebookpagina.

Pasta PUUR in Oostkamp: leverdienst en takeaway

De vegetarische foodbar Pasta PUUR stelt de komende weken elke dag een andere menu op. Bestellen en afhalen kan van maandag tot en met vrijdag van 10 tot 15 uur en op zaterdag van 11 tot 14 uur. Lieselot levert zelf van maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 10 uur en na 16 uur. ‘s Avonds worden bestellingen enkel geleverd. Afhalen is dan niet mogelijk. Een bestelling plaatsen kan telefonisch, via mail of via het contactformulier op de website. Meer info op www.pastapuur.be.

Cowboy up in Waardamme: takeaway

Steakrestaurant Cowboy up werkt met een tijdelijke afhaalmenu. Steak, côte à l’os, ribbetjes en gegrilde vis kunnen telefonisch besteld worden op het nummer 050/70.74.75. Via de Facebookpagina houdt het restaurant hun klanten op de hoogte over de tijden waarop de keuken geopend is en bijgevolg bestellingen kunnen worden geplaatst.

Gelato Queen in Oostkamp: thuislevering

Ijsbar Gelato Queen zorgt voor een thuislevering. U kan zo van uw favoriet coupe, ijssmaak, koude of warme drank thuis genieten in een handig isomobakje. Volgende smaken zijn beschikbaar: cookies, stracciatella, vanille, macaron, chocolade, aardbei, mango, espresso, citroen-munt, banaan, cheesecake en hazelnoot. Met al uw vragen of bestellingen kan u terecht op het gsmnummer 0471/69.40.37.

Ontbijt- en brunchbar KNUS in Ruddervoorde: cadeaubon bij bestelling

Ontbijt- en brunchbar KNUS in Ruddervoorde voorziet een extraatje voor haar klanten in deze coronatijden. Bij elke bestelling van een ontbijtmand krijg je een cadeaubon van 2 euro per persoon om na de verplichte sluiting gezellig te gaan ontbijten. Ontbijtmandjes kunnen nog steeds worden afgehaald in de zaak langs de Sijslostraat of worden, indien in de buurt, aan huis geleverd.