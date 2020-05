Grote delen van Oostkamp en Waardamme zitten zonder stroom: meer dan 1.500 gezinnen getroffen Siebe De Voogt

07 mei 2020

Grote delen van Oostkamp en Waardamme zitten sinds donderdag kort voor de middag zonder stroom. Wat aan de oorzaak ligt van de panne, is nog niet duidelijk. "Onze mensen zijn onderweg om het probleem te verhelpen", zegt David Callens, woordvoerder van Fluvius.

De melding van de stroompanne liep omstreeks 11.45 uur binnen bij netbeheerder Fluvius. Een groot deel van Oostkamp en deeltje van Waardamme zijn getroffen. Onder meer de Gruuthuselaan, Nieuwenhovelaan, Kortrijksestraat en Stationsstraat zitten zonder stroom. “In totaal gaat het om meer dan 1.500 gezinnen", zegt woordvoerder David Callens van Fluvius. “De oorzaak is momenteel nog niet duidelijk. Onze mensen zijn nog onderweg. Het gaat om een panne op het middenspanningsnet, waardoor sowieso een groter gebied getroffen is. Als we kunnen herschakelen, is het probleem meestal binnen het uur opgelost. Het is nu echter nog te vroeg om dat te zeggen.”