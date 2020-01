Grote delen van Oostkamp en Waardamme zaten klein uur zonder stroom: beschadigde kabel lag aan de oorzaak Siebe De Voogt

02 januari 2020

13u19 8 Oostkamp Grote delen van Oostkamp en Waardamme hebben donderdagnamiddag een klein uurtje zonder stroom gezeten. Een beschadigde kabel lag aan de oorzaak. In totaal waren meer dan 1.500 klanten getroffen.

De eerste meldingen van de storing liepen omstreeks 12.45 uur bij Fluvius binnen. “Het ging om een defect op ons middenspanningsnet”, zegt woordvoerder David Callens. “De impact van dergelijke onderbreking is steeds iets groter. Het ging over meer dan 1.500 klanten.” De oorzaak van de stroomonderbreking was de beschadiging van een kabel. Zowat alle centrumstraten in Oostkamp, maar ook verschillende adressen in deelgemeente Waardamme waren getroffen. Het ging onder meer om de Molenstraat, Stationsstraat, Maciebergstraat, Albrecht Rodenbachstraat en Kortrijksestraat. De panne duurde uiteindelijk nog geen uur. Even voor 13.30 uur waren de problemen opgelost.