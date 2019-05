Gevaartsestraat volgende week plaatselijk afgesloten voor rioleringswerken Siebe De Voogt

29 mei 2019

11u36 2 Oostkamp De Gevaartsestraat in Moerbrugge is vanaf maandag vijf dagen afgesloten voor het verkeer ter hoogte van de spoorweg. Er vinden rioleringswerken plaats.

Tijdens de uitvoering van de werken is de Gevaartsestraat plaatselijk volledig afgesloten ter hoogte van de werkzone. Ook buiten de werkuren is de doorgang verhinderd om de totale duurtijd van de hinder tot een minimum te beperken. Het afgesloten deel van de Gevaartsestraat is volgende week te bereiken via de Stuivenbergstraat. Meer info via www.infrabel.be of contact@infrabel.be.