Gevaartsestraat twee weken lang afgesloten voor verkeer door werken Siebe De Voogt

16 september 2020

08u49 0 Oostkamp De Gevaartsestraat in Moerbrugge zal vanaf maandag twee weken afgesloten zijn voor alle verkeer. Ter hoogte van de Bornebeek worden herstelwerken uitgevoerd.

De doorsteek aan de Bornebeek is dringend aan herstelling toe. Daarom worden vanaf maandag nieuwe kokerelementen en een kopmuur geplaatst. De werken worden uitgevoerd in opdracht van de gemeente en Aquafin. Als alles volgens planning verloopt, zullen ze tot en met vrijdag 2 oktober duren. Het wegdek ter hoogte van de beek wordt opengebroken. De Gevaartsestraat zal daarom ter hoogte van de werkzone volledig afgesloten zijn alle verkeer. Ook fietsers zullen niet doorkunnen. Zij kunnen de nieuwe fietstunnel aan de Dolagestraat gebruiken. Autobestuurders moeten omrijden via de Stuivenbergstraat.