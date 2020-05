Gerecht rolt cannabisplantage met zo'n 1.000 plantjes op in woning Siebe De Voogt

31 mei 2020

12u13 0 Oostkamp De politie is zaterdagnamiddag binnengevallen in een woning langs de Wulgenbroekstraat, pal op de grens van Oostkamp en Sint-Michiels. Binnen troffen ze een plantage met zo'n 1.000 cannabisplanten aan.

Buren klaagden al langere tijd over verdachte zaken in en rond de bewuste woning naast de spoorlijn tussen Brugge en Gent. In de buurt hing wel vaker ook een indringende cannabisgeur. Zaterdag rond de middag vielen speurders binnen in het bewuste pand en een aanpalende garage. Binnen troffen ze een professioneel ingerichte cannabisplantage aan met zo’n 1.000 plantjes in volle groei. Of er arrestaties werden verricht, is niet duidelijk. Het Brugse parket is voorlopig karig met commentaar. “Het onderzoek is nog lopende”, klinkt het.