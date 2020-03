Gemeentelijke diensten werken enkel nog op afspraak: “Hoogdringendheid werd nogal breed geïnterpreteerd” Siebe De Voogt

17 maart 2020

12u28 0 Oostkamp De gemeentelijke diensten in Oostkamp werken vanaf dinsdag enkel nog op afspraak. De maatregel werd door burgemeester Jan de Keyser (CD&V) genomen in de strijd tegen het coronavirus. “We riepen eerder op om enkel langs te komen voor hoogstdringende dienstverlening, maar onze vaststelling was dat dat begrip te breed werd geïnterpreteerd.”

De maatregelen in de strijd tegen het coronavirus gaan ook in Oostkamp steeds verder. Vanaf dinsdag werken ook de gemeentelijke diensten enkel nog op afspraak. “We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken”, zegt burgemeester Jan de Keyser (CD&V). “We schakelen daarom over naar een ‘model op afspraak’. Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Met het werken op afspraak kunnen we onze diensten blijven verderzetten.”

Wie een afspraak wil maken, kan telefonisch contact opnemen met de gemeente op het nummer 050/81.98.19 of via mail op de adressen burgerzaken@oostkamp.be voor het loket “Onthaal en Burgerzaken”, ruimtelijkeordening@oostkamp voor het loket “Wonen en Omgeving” en socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW. De medewerkers zullen oordelen of de gevraagde hulp dringend is en bijgevolg een afspraak noodzakelijk, of de aanvraag telefonisch of digitaal kan afgehandeld worden of de hulp kan wachten tot na de coronacrisis. Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.