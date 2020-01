Gemeentebestuur vraagt mening van inwoners voor heraanleg fietspaden in Hertsbergsestraat Siebe De Voogt

15 januari 2020

16u07 0 Oostkamp De gemeente Oostkamp heeft samen met de provincie West-Vlaanderen een dossier opgestart om de fietspaden in de Hertsbergsestraat tussen de E40 en het Kampveld te vernieuwen. Inwoners van Oostkamp kunnen zélf hun mening delen over het project.

“In een ideale wereld bestaat een weg uit én een voetpad, én een fietspad, én een parkeerstrook én een rijweg die voor alle gebruikers voldoende breed zijn”, verduidelijk de gemeente. “Dit is evenwel niet haalbaar. We zullen dus keuze moeten maken. Naast onze eigen bevindingen kan de inbreng van de weggebruiker nuttig zijn.” Wie opmerkingen, vragen of voorstellen heeft, kan deze tot 29 februari indienen via een formulier op de website www.oostkamp.be. Het gemeentebestuur diende intussen een subsidieaanvraag in voor het project bij het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk. De effectieve werken zouden in 2023 van start moeten gaan.