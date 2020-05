Gemeentebestuur schenkt tien tablets aan Oostkampse woonzorgcentra Siebe De Voogt

22 mei 2020

12u29 0 Oostkamp Het gemeentebestuur van Oostkamp heeft tien tablets geschonken aan de woonzorgcentra Sint-Jozef en Ter Luchte. De tablets moeten virtueel visueel contact tussen de bewoners en hun familie makkelijker maken.

De gemeente deed voor de gift een aanvraag bij het project “Virtual Hugs”: een samenwerking van Deloitte, Close The Gap en de VUB. De organisatie zamelen oude toestellen in en kopen nieuwe met gedoneerd geld. De Vlaamse regering steunde het project en trok hiervoor 375.000 euro uit. Oostkamp kreeg uiteindelijk tien tablets. Vijf gaan naar WZC Ter Luchte in Ruddervoorde, de vijf andere naar Sint-Jozef. “Zowel voor de bewoners als hun familie is het belangrijk elkaar te kunnen zien”, zegt burgemeester Jan de Keyser (CD&V). “Dat dit nog niet voor iedereen kan, maakt het nog steeds moeilijk. Gelukkig zijn er digitale oplossingen. De woonzorgcentra doen al veel inspanningen voor het digitale contact. Deze extra toestellen zullen dat op ruimere schaal mogelijk maken.”