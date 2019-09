Gemeentebestuur komt toekomstplannen bij u toelichten Siebe De Voogt

25 september 2019

15u18 0 Oostkamp Het Oostkampse gemeentebestuur wil de inwoners van de gemeente een blik geven op haar toekomstplannen. In het kader van de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 worden de geplande projecten daarom voorgesteld in de verschillende deelgemeentes en buurten.

In het meerjarenplan worden de focuspunten van het nieuwe gemeentebestuur vastgelegd voor de komende zes jaar. De beleidslijnen worden beschreven in concrete acties, gepland over de tijd en gebudgetteerd per jaar. Enkele grote projecten van de nieuwe beleidsploeg zijn al bekend. Zo wordt werk gemaakt van een masterplan voor het centrum van Oostkamp en wordt ook de omgeving van het Dorpsplein in Waardamme aangepakt. Verder staat de bouw van een nieuwe polyvalente zaal in Hertsberge op de planning en een multifunctionele invulling van de kerk in Baliebrugge. Naast de gekende projecten wordt ook de aanpak van zwerfvuil een prioriteit voor het nieuwe bestuur. Het meerjarenplan wordt tijdens verschillende infosessies toegelicht aan de inwoners. Op basis van hun feedback en die van de adviesraden zal het plan verder worden verfijnd.

Hieronder vindt u de sessies die nog moeten plaatsvinden:

- Woensdag 25 september: Nieuwenhove

- Donderdag 26 september: Waardamme

- Zaterdag 28 september: Ruddervoorde

- Dinsdag 1 oktober: Oostkamp

- Woensdag 2 oktober: Baliebrugge

- Vrijdag 4 oktober: Hertsberge

- Zaterdag 5 oktober: algemene sessie in OostCampus

