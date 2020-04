Gemeente zoekt extra vrijwilligers om 80-plussers op te bellen Siebe De Voogt

09 april 2020

16u48 2 Oostkamp Heel wat mensen schreven zich in op het hulpplatform Oostkamp Helpt om 80-plussers op te bellen tijdens de coronacrisis. De gemeente doet nog een oproep voor extra vrijwilligers.

Veel kwetsbare personen in Oostkamp hebben het tijdens de coronalockdown moeilijk met het gebrek aan sociaal contact. De gemeente contacteert daarom alle 80-plussers: voor een babbeltje of om te polsen of er bepaalde noden aanwezig zijn. In dat geval volgt de sociale dienst de problemen verder op. “Bij de vorige gesprekken was bijvoorbeeld iemand waarmee het telefoontje moeilijk verliep”, klinkt het. “De dame in kwestie bleek niet goed te horen wat er gezegd werd, omdat de batterijtjes van haar hoorapparaat leeg waren. Door het gesprek is haar probleem intussen opgelost. Het zijn dus vaak kleine zaken die een verschil maken.”

De gemeente zoekt nog extra vrijwilligers om te helpen met de telefoontjes. Er is ook vraag naar mensen die een brief willen schrijven, boodschappen willen doen of dieren verzorgen en kinderen die een tekening willen maken. Wie zich geroepen voelt, kan zich online registreren via de website www.impactdays.co/oostkamphelpt.

