Gemeente vraagt mening van inwoners over proefproject met tractorsluis Siebe De Voogt

08 september 2020

11u14 3 Oostkamp Het gemeentebestuur van Oostkamp bevraagt haar inwoners over het proefproject met een tractorsluis in de Waterstraat. Na de enquête en de nodige verkeerstellingen moet duidelijk worden of de tractorsluis kan blijven.

De tractorsluis werd in juni geplaatst langs de Waterstraat tussen de wijk Nieuwenhove en Waardamme. Na een gewenningsperiode vraagt de gemeente nu de mening van haar inwoners over het proefproject. Concreet willen ze weten hoe zij de opstelling en nieuwe verkeerssituatie ervaren en of zij concrete aandachtspunten of suggesties hebben om deze te verbeteren. Inwoners kunnen hun mening tot en met 4 oktober geven via een formulier op de website van de gemeente, telefonisch op het nummer 050/81.98.80 (mogelijk tot 2 oktober) of via een bezoek aan OostCampus. De laatste optie kan enkel na het maken van een afspraak.

Naast de enquête houdt de gemeente ook nieuwe verkeerstellingen. De resultaten zullen de basis vormen voor een definitieve beslissing over de toekomst van de tractorsluis. Die wordt in het voorjaar van 2021 genomen.