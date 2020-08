Gemeente stimuleert de aankoop van gevelbanken Siebe De Voogt

27 augustus 2020

09u10 0 Oostkamp De gemeente Oostkamp stimuleert z'n inwoners om een gevelbank aan te kopen. Bij aanvraag voor 31 december voorziet het gemeentebestuur een financiële tussenkomst voor de plaatsingskost.

Een gevelbank biedt volgens de gemeente een unieke plek voor je deur, voor een koffietje in de zon of een praatje met vrienden en buren. De bank wordt met twee ophangelementen geïnstalleerd aan je gevel. Bij goed weer kun je ze openklappen en leg je de gevelplank op de dragers: hét signaal voor voorbijgangers dat ze mogen zitten. Wanneer de bank niet openstaat, kunnen de ophangelementen dienstdoen als anker voor je fietsslot.

Zowel particulieren als lokale handelaars kunnen een gevelbank aankopen. Je kan daarvoor een aanvraag doen per mail op het adres warmegemeente@oostkamp.be. De kostprijs per bank is 150 euro, inclusief ophangsysteem. De gemeente voorziet een financiële tussenkomst voor de plaatsingskost bij aanvragen voor 31 december. Om een vlotte doorgang te blijven garanderen voor je deur, moet je wel het charter Gastvrij voetpad ondertekenen. Het document is te downloaden via de website van de gemeente.