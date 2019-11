Gemeente organiseert veiling van oude spullen: gebruikte voertuigen, ICT-onderdelen en andere materialen zijn nu te koop Siebe De Voogt

11 november 2019

12u00 1 Oostkamp De gemeente Oostkamp organiseert een veiling van oud materiaal. Via de website van een veilinghuis kan u nu bieden op uit dienst genomen voertuigen, achtergelaten fietsen, ICT-onderdelen en andere spullen.

Het aanbod aan oud materiaal is erg divers: van achtergelaten fietsen en voertuigen die meer dan zes maanden in bewaring stonden, uit dienst genomen voertuigen, aanhangwagens en grasmachines tot uit dienst genomen kantoormeubilair, kasseien, oude kerstverlichting en ICT-materialen. Bieden kan nog tot 28 november om 18 uur via de website van het veilinghuis: www.io-auctions.com. De hoogste bieder wordt koper en er is geen minimum instelbedrag. Wil je de aangeboden materialen op voorhand even bekijken? Dan kan je op donderdag 21 november van 10 tot 12 uur terecht op de kijkdag in OostCampus, Siemenslaan 2 in Oostkamp. Het ophalen van de gekochte goederen kan op maandag 9 december van 10 tot 12 uur op hetzelfde adres.