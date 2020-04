Gemeente organiseert twee workshops tegen voedselverspilling. Denk jij ook mee? Siebe De Voogt

19 april 2020

10u39 0 Oostkamp De gemeente Oostkamp organiseert na de zomer twee workshops om na te denken hoe voedselverspilling kan worden tegengegaan. Verschillende betrokkenen uit de voedingsindustrie, de scholen en woonzorgcentra, bedrijven en het Kruimelcafé kunnen zich inschrijven.

De bedoeling van de twee workshops is om kennis, ervaring en werkmethodes uit te wisselen over de strijd tegen voedselverspillingen, maar ook om netwerken uit te breiden. Onderzoek wees uit dat in zorginstellingen en scholen ongeveer 30 procent van de totale productie verloren gaat. Een Vlaams gezin gooit dan weer jaarlijks gemiddeld voor 369 euro aan voedsel weg. De gemeente wil nadenken over oplossingen om de voedselverspilling aan te pakken. Onder meer het AZ Sint-Jan in Brugge verminderde haar voedselverspilling al met 23 procent, goed voor een besparing van meer dan 60.000 euro per jaar.

De eerste workshop in Oostkamp gaat door op maandag 28 september om 19 uur in OostCampus. Deelnemers krijgen broodjes en drank voorgeschoteld, krijgen een overzicht van diverse goede voorbeelden en initiatieven en gaan actief aan de slag met twee concrete acties die verder kunnen worden uitgewerkt. Inschrijven voor de workshops kan per mail op het adres economie@oostkamp.be of telefonisch op het nummer 050/81.98.61.