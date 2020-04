Gemeente Oostkamp voorziet gratis mondmasker voor elke inwoner vanaf 6 jaar: “We willen niet wachten op de federale overheid” Siebe De Voogt

21 april 2020

17u30 0 Oostkamp Elke Oostkampenaar vanaf 6 jaar zal halfweg mei een gratis en herbruikbaar stoffen mondmasker ontvangen. Het gemeentebestuur plaatste een bestelling bij Think Pink en steunt zo onrechtstreeks ook de strijd tegen borstkanker. “We wilden niet langer wachten op de federale overheid", zegt burgemeester Jan de Keyser (CD&V).

Het gebruik van mondmaskers zal bij het versoepelen van de lockdown wellicht een belangrijke rol spelen, niet in het minst op plaatsen waar voldoende afstand houden moeilijk is. De gemeente Oostkamp wil dat elke inwoner vanaf 6 jaar zeker over een exemplaar beschikt en plaatste daarom recent een bestelling bij Think Pink. “Het gaat om drielagige stoffen mondmaskers die gewassen en hergebruikt kunnen worden", zegt burgemeester Jan de Keyser (CD&V). “Van de verkoop van Think Pink gaat 80 procent naar concrete projecten met kankerpatiënten. We steunen dus ook onrechtstreeks iedereen die kanker heeft.”

De praktische verdeling van de mondmaskers zal op korte termijn worden bepaald. Halfweg mei zouden de nodige exemplaren afgeleverd moeten worden mét een gebruikershandleiding, zodat ze op een correcte manier gebruikt worden. “Veel mensen zijn al langere tijd bezig met het zelf maken van stoffen mondmaskers”, stelt de Keyser vast. “We juichen die initiatieven toe, maar beseffen ook dat niet iedereen die zaken kan maken. Aangezien de federale overheid onduidelijk blijft over de eventuele uitrol van mondmaskers, wilde ik niet langer wachten. Ik wil wel benadrukken dat ze geen absoluut beschermingsmiddel zijn en iedereen de afstandsregels en hygiënemaatregelen moet blijven toepassen. We hebben deze investering over voor de fysieke en mentale gezondheid van onze inwoners. Als gemeente willen we dat niemand moet achterblijven om het gewone leven stap per stap te hervatten.”