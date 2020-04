Gemeente lanceert subsidie voor herbruikbare pampers in strijd voor afvalbeperking Siebe De Voogt

24 april 2020

16u56 3 Oostkamp De gemeente Oostkamp lanceert een subsidie voor inwoners die de overstap willen maken naar herbruikbare luiers of herbruikbaar incontinentiemateriaal. De premie bedraagt 50 procent van de investering, met een maximum van 150 euro.

Incontinentiemateriaal en wegwerpluiers vullen jaarlijks een groot deel van de huisvuilniszak. Per kind gaat het voor de volledige luierperiode gemiddeld om zo’n 1,1 ton restafval. In de strijd voor de afvalbeperking wil het gemeentebestuur van Oostkamp inwoners die willen overstappen op herbruikbaar incontinentiemateriaal of herbruikbare luiers nu een duwtje in de rug geven met een subsidie. De premie bestaat uit 50 procent van de investering, met een maximum van 150 euro. Hij kan eenmaal om de vijf jaar worden aangevraagd per inwoner van Oostkamp vanaf de leeftijd van 5 jaar als het gaat om incontinentiemateriaal.

Op de subsidie voor herbruikbare luiers kan dan weer één maal beroep worden gedaan per kind jonger dan 3 jaar op 1 januari van dat jaar. De aanvraag moet telkens vergezeld worden van de originele aankoopfacturen en is niet combineerbaar met de 20 gratis kleine restafvalzakken die het bestuur voorziet voor mensen die thuis worden verzorgd en die om medische redenen extra restafvalzakken nodig hebben. Het aanvraagformulier voor de premie vindt u op de website van de gemeente.

