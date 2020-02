Gemeente investeert 150.000 euro voor veilige schoolomgevingen Siebe De Voogt

24 februari 2020

15u55 0 Oostkamp De gemeente Oostkamp investeert de komende jaren 150.000 euro in maatregelen om de schoolomgevingen veiliger te maken. Voor elke school apart werden concrete ingrepen opgelijst. Een eerste is intussen van kracht: de Marechalstraat is voortaan een fietsstraat.

Het veiliger maken van de schoolomgevingen is een topprioriteit in het nieuwe mobiliteitsplan van het gemeentebestuur en staat ook vermeld in het meerjarenplan 2020-2025. In het verleden werd onder meer al een gemachtigd opzichter geplaatst in elke schoolomgeving en werd het werfverkeer in de buurt van de scholen al geweerd tijdens de begin- en einduren van de lesdag. Nu gaat de gemeente nog een stapje verder en werden per school concrete maatregelen opgesteld. “Gezien de topprioriteit in het mobiliteitsplan hebben we in het najaar in elke school een overleg gehad met een afvaardiging van de directie, leerkrachten en ouderraad”, stelt burgemeester Jan de Keyser (CD&V). “Dit heeft geleid tot enerzijds acties die we in elke schoolomgeving kunnen toepassen en anderzijds tot acties op maat van een school.”

Concrete maatregelen

In het kader van de veiligheid aan De Dobbelsteen in Baliebrugge wordt de verkeerscirculatie op het Baliebruggeplein aangepast en de Torhoutsestraat volledig heringericht. Bij de Bosbes in Hertsberge wordt dan weer een extra zebrapad aangelegd en aan De Vaart in Moerbrugge een brede fietssuggestiestrook in de Sint-Godelievestraat. De Patersonstraat en Sint-Godelievestraat worden daar ook voorrangswegen. Aan De Klimop in Oostkamp wordt het fietspad in de Fabiolaan aangepast en een parkeerverbod ingevoerd in de Olieboomstraat. Aan De Kiem in Ruddervoorde wordt het eerste deel van de Leegtestraat dan weer een fietsstraat. Aan de kant van de school wordt een parkeerverbod ingevoerd om de verkeersdoorstroming te verbeteren. Bij De Sprong in Waardamme wordt onder meer een zone 30 ingevoerd in een deel van de Beekstraat.

In het centrum van Oostkamp wordt de Marechalstraat een fietsstraat, waar de fietsers absolute voorrang hebben op alle gemotoriseerde voertuigen. Bij de Sint-Pietersschool zal de zichtbaarheid op de Kortrijksestraat worden verhoogd ter hoogte van de uitrit van de school aan de Rotonde. In totaal maakt de gemeente 150.000 euro vrij voor de maatregelen.