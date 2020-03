Gemeente gaat 85-plussers vanaf volgende week zelf opbellen Siebe De Voogt

25 maart 2020

17u50 0 Oostkamp De gemeente Oostkamp denkt tijdens de huidige coronacrisis extra aan kwetsbare inwoners. Ze stelden kaartjes op om bij deze mensen in de bus steken en starten vanaf volgende week ook met belrondes naar 85-plussers.

De gemeente Oostkamp zet al enige tijd in op het vrijwilligersplatform Give a Day. Heel wat inwoners die het moeilijk hebben, kunnen via die weg de nodige hulp vinden. Om tijdens de coronacrisis de stap naar onmiddellijke hulpverlening nog vlotter te laten lopen, werd woensdag het tijdelijk platform Oostkamp Helpt opgestart. Inwoners die hulp nodig hebben, kunnen via het platform hun vragen makkelijk doorsturen. Anderzijds kunnen Oostkampenaars zich er ook opgeven als vrijwilliger.

Om kwetsbare groepen te bereiken die niet digitaal actief zijn, stelde de gemeente bovendien kaartjes op om bij hen in de bus te steken. De kaartjes zijn op de gemeentewebsite te downloaden en kunnen in de brievenbussen van kwetsbare personen worden gestoken. Inwoners kunnen er hun contactgegeven op achterlaten en aangeven welk soort hulp ze bereid zijn te geven. Daarnaast is de gemeente ook de nodige voorbereidingen aan het treffen om vanaf volgende week 85-plussers uit Oostkamp op te bellen: voor een babbel, een geruststellend woordje of om te luisteren naar hun noden.