Gemeente biedt inwoners gratis deelfietsen aan Siebe De Voogt

11 juni 2020

08u38 1 Oostkamp De gemeente Oostkamp zal haar inwoners gratis deelfietsen aanbieden. Ze gaat daarvoor in zee met aanbieder Mobit. Voorlopig gaat het om een proefproject dat tot eind augustus loopt.

Het gemeentebestuur wil de Oostkampenaars aanzetten om zoveel mogelijk verplaatsingen te maken te voet, per fiets of met het openbaar vervoer. Omdat niet alle mensen een tweewieler hebben, wil de gemeente drie maanden lang uittesten of deelfietsen een antwoord kunnen bieden op deze nood.

In samenwerking met Mobit biedt ze tot eind augustus 15 groene deelfietsen aan, verspreid over drie locaties in Oostkamp: aan de BNP Paribas Fortis tegenover de kerk, aan de rotonde van de Stationsstraat en Albrecht Rodenbachstraat en aan de kerk van Moerbrugge. De dropzones worden aangegeven met een groot bord.

Mobit-app

Om een deelfiets te gebruiken, moet je eerst de Mobit-app downloaden op je smartphone. Je moet je registreren en 29 euro waarborg betalen. Vervolgens scan je de QR-code op een beschikbare fiets of reserveer je een fiets via de app. Via de pop-up koop je ‘4 uur gratis Oostkamp’, waarna je enkel nog de QR-code moet scannen op het fietsslot. Als je na 4 uur de fiets nog nodig hebt, kan je nog eens 4 uur extra bijboeken. Na afloop van de rit plaats je de fiets terug in de dropzone en sluit je hem met het fietsslot. Bij uitschrijving wordt de waarborg binnen de 7 dagen teruggestort.

Alle info vind je nog eens terug op de website van de gemeente: www.oostkamp.be.