Gemeente bereidt triagecentrum voor in De Valkaart: “Zou in komende dagen kunnen opgestart worden” Siebe De Voogt

24 maart 2020

In De Valkaart in Oostkamp wordt één van de komende dagen mogelijk een triagecentrum geopend voor coronapatiënten. De gemeente treft de nodige voorbereidingen op vraag van de federale overheid en in samenwerking met de huisartsenkring. "Het zullen de huisartsen en ziekenhuizen zijn die de effectieve opstart bepalen", zegt burgemeester Jan de Keyser (CD&V).

Met de opbouw van triagecentra wil de overheid vermijden dat zieke patiënten samen in de wachtzaal van de huisarts terecht komen en elkaar besmetten. In het centrum wordt door een arts vastgesteld of een patiënt naar het ziekenhuis moet of niet. Je mag er enkel naartoe na een expliciete doorverwijzing door de eigen huisarts. Zonder afspraak is de ruimte niet toegankelijk. “Een triagepost moet je zien als een soort wachtkamer voor het ziekenhuis”, verduidelijkt burgemeester Jan de Keyser (CD&V). “De dokters bekijken of een coronapatiënt al dan niet naar het ziekenhuis moet of toch terug naar huis kan. Dit gebeurt dan ook allemaal in een nauwe coördinatie met de ziekenhuizen in de regio.”

Het medisch triagecentrum wordt opgericht, omdat in de komende dagen een grote hoeveelheid aan coronapatiënten wordt verwacht. “De huisartsen kunnen die veelheid in hun eigen praktijk niet aan en willen geen onderlinge besmetting tussen patiënten”, stelt de Keyser. “Twee ruime consultatieruimtes die in een beurtrol steeds door 2 huisartsen bemand zijn én met een ruime wachtkamer waar de sociale distancing gegarandeerd kan worden, is hiervoor een oplossing.”